As negociações entre Jorge Jesus e o Flamengo ficaram algo "congeladas" pelos efeitos da pandemia de covid-19, mas o presidente do emblema brasileiro continua otimista relativamente à renovação de contrato com o técnico português.

«Essa é a pergunta que todos fazem. As informações já são públicas, estamos a conversar há algum tempo, mas agora teve a paralisação. Jesus foi para Portugal, e deve voltar no fim do período de férias. Vamos voltar a conversar. Ele já disse que está feliz aqui e nós estamos felizes com ele. A tendência natural é que isso (renovação) ocorra. Esperamos que esse casamento feliz continue. A nossa vontade é renovar pelo menos até o fim de 2021, que é quando essa diretoria estará à frente do clube», referiui Rodolfo Landim, em entrevista ao canal de televisão do Flamengo.

Ainda relativamente aos efeitos da pandemia, líder do «Mengão» garante a intenção de pagar os salários na totalidade, mas diz que isso será «totalmente impossível» num cenário de paragem longa.

«Adaptar o calendário teria um efeito brutal económico nos clubes. Estaríamos a estender o processo para receber a receita... ou seja, as receitas de bilheteira e televisão seriam empurradas para o próximo ano. Isso tem um efeito enorme. Temos que honrar as nossas folhas de pagamento. Seria desastroso para todos os clubes do Brasil», reforçou.