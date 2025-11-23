Abel Ferreira já não acredita que o Palmeiras pode ser campeão brasileiro. Depois do empate na receção ao Fluminense (0-0), na última madrugada, o treinador português atirou a toalha ao chão.

O Palmeiras joga a final da Libertadores com o Flamengo no próximo fim de semana, mas, na madrugada de quarta-feira, o conjunto do Rio de Janeiro poderá ser consagrado campeão brasileiro.

«Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio da semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é a melhor, mas acho que o campeonato está entregue e, na altura certa, iremos falar daquilo que foi este campeonato brasileiro», disse Abel, em conferência de imprensa.

O treinador português admitiu que é «evidente» que a equipa não tem «energia» e os jogadores não conseguem «ser criativos».

«Um jogo de cada vez, ainda temos um jogo no meio, vamos ver como é que amanhã estão os nossos atletas. E, depois, vamos preparar esse jogo com três dias, que é o que temos para preparar. Temos o Grémio ainda pelo meio e, depois, descansar para essa final. Todos nos tinham tirado da final, ou pelo menos 99 por cento. E nós, com todo o mérito por tudo aquilo que fizemos vamos aproveitar para dar o melhor de cada um de nós para vencer», concluiu.

A três jornadas do fim do Brasileirão, o Flamengo lidera com 74 pontos, mais quatro do que o Palmeiras.