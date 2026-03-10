O Palmeiras sagrou-se campeão do Campeonato Paulista 2026, depois de vencer o Novorizontino por 3-1 numa final a duas mãos. A equipa comandada por Abel Ferreira ganhou nove dos 12 jogos disputados, somando ainda um empate e apenas duas derrotas, uma delas contra o Novo Horizontino, que viria a ser o adversário na final da competição.

A par da conquista do título, o treinador português do Palmeiras foi considerado o melhor treinador do Paulistão 2026, arrecadando o quarto prémio em seis edições em que participou.

A par de Abel Ferreira, Flaco Lopez, atacante do Palmeiras, foi considerado o melhor jogador da Competição, somando seis golos e quatro assistências nos 11 jogos que disputou.

O Palmeiras inicia assim a época com o pé direito, conquistando o 27.º título Paulista e na corrida pelo 13.º título de campeão brasileiro.