Abel Ferreira dá nome a um espaço de literatura criado no centro de treinos de formação do Palmeiras, a Academia de Futebol 2: Espaço de Leitura Professor Abel Ferreira.

O lançamento deste projeto coincidiu com a decisão de o clube brasileiro restringir a utilização de telemóveis dentro da academia. O objetivo passa por promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas e a integração e a convivência dos jovens.

A inauguração do espaço aconteceu na passada quinta-feira e contou com a presença do treinador português. Abel Ferreira dirigiu algumas palavras aos escalões de sub-12 e sub-13, nas quais sublinhou a importância da leitura e os impactos que esta pode ter na formação humana.

«Esta dinâmica de leitura criada pelo João Paulo (Sampaio) é fundamental, sobretudo para jovens que, muitas vezes, vêm de estratos sociais com alguma dificuldade e, aqui, têm a oportunidade de serem acompanhados e orientados. No Palmeiras, também se educa o homem, não só o atleta… Entender que a leitura pode te ajudar a crescer também como jogador é algo que me fascina», partilhou.

«Fico muito satisfeito de ver que o Palmeiras não procura apenas formar jogadores, mas também preparar os jovens para a vida, independentemente de seguirem carreira no futebol. Afinal, nem todos se tornam atletas», acrescentou.

João Paulo Sampaio, coordenador da formação do Palmeiras, justificou a escolha de Abel Ferreira para este projeto pela relação que o treinador tem com a literatura.

Recorde-se que Abel Ferreira é um dos autores do livro «Cabeça Fria, Coração Quente», lançado em 2022.