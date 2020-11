O Palmeiras de Abel venceu o Ceará por 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil, mas o treinador português foi expulso durante o encontro e não escondeu o seu descontentamento em relação à postura do árbitro Bráulio da Silva Machado.



Em conferência de imprensa, Abel começou por salientar que fez apenas o terceiro jogo no cargo e que «o português de Portugal é igual ao português do Brasil», revelando que pediu para falar no árbitro no final do encontro, pedido esse que foi negado.



«Sou religioso e sei que na igreja tenho de estar calado. Mas eu não estou na igreja, estou no futebol e o futebol é um jogo de emoções», atirou o técnico do Palmeiras, visivelmente irritado.

