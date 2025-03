Expulso na segunda parte do Corinthians-Palmeiras, da 2.ª mão da final do Campeonato Paulista, Abel Ferreira considerou que o Verdão chegou, apesar de ter perdido a final, mais longe na prova do que era vaticinado.

«Alguns diziam que íamos estar um mês a ver esta final em casa e viemos disputá-la. Em função do que são os 90 minutos de lá e de cá, perdemos esta eliminatória em casa. Foi o que foi e parabéns ao Corinthians», começou por dizer numa conferência de imprensa que terminou 3 minutos depois de ter começado a responder às perguntas dos jornalistas.

Durante os 90 minutos do jogo da 2.ª mão - que terminou 0-0 - o Palmeiras fez apenas um remate enquadrado à baliza e Abel foi questionado sobre se havia mais um problema de criação do que propriamente de falta de eficácia. «Com bola, sobretudo na primeira parte, podíamos ter estado mais dinâmicos. Mas parabéns ao Corinthians. Fizemos o que pensámos, sobretudo na segunda parte. Na primeira não fomos muito criativos», disse.

E insistiu: «Perdemos uma final e para a perder é preciso cá estar. Cada um valoriza as coisas do jeito que quiser. Eu sei muito bem onde estou, o clube e o país onde estou. (...) Porque é que o Palmeiras já não é o rolo compressor de 2022? Voltámos a mais uma final, certo? O Palmeiras está a reforçar-se, os nossos rivais também e não vamos ganhar sempre. Já o disse várias vezes. Hoje não fomso tão felizes como podíamos ter sido e o futebol é isto. Seguimos», rematou, considerando que o que faltou ao Palmeiras foi «fazer mais golos do que o adversário».