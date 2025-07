Não correu bem a noite para os portugueses na Taça do Brasil. O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu na visita ao Corinthians (1-0), enquanto o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, não foi além de um nulo na receção ao CRB, em jogos da primeira mão dos oitavos de final.

Na Neo Química Arena, o Corinthians beneficiou de um penálti aos 22 minutos, mas Weverton defendeu o remate de Yuri Alberto e impediu que o Timão abrisse o marcador.

Já no segundo tempo, Memphis Depay fugiu à marcação dos centrais do Palmeiras e marcou de cabeça, após um cruzamento de Matheuzinho (79m).

À entrada para os últimos dez minutos do encontro, Maurício até marcou, na sequência de um lance de bola parada, contudo, o golo que daria o empate foi anulado após revisão do VAR, por um fora de jogo milimétrico de Gustavo Gómez. Durante os festejos dos jogadores do Palmeiras, ainda antes da intervenção do VAR, gerou-se uma enorme confusão no relvado, com a equipa do Timão insatisfeita pelas reações dos adversários.

A segunda mão do dérbi paulista está marcada para a madrugada da próxima quinta-feira.

Também na última noite, o Cruzeiro dominou o jogo com o CRB, do segundo escalão brasileiro, mas não evitou a série de três jogos sem vencer. A eliminatória será decidida em Maceió, na próxima sexta-feira.

Já o Vasco da Gama empatou a zero na primeira mão dos oitavos de final e somou o quarto jogo seguido sem ganhar.

Com o português Nuno Moreira a titular, o Vasco foi superior no terreno do CSA, da Série C brasileira, mas não conseguiu traduzir o domínio em golos.

O ex-Benfica João Victor foi expulso por acumulação de amarelos aos 86 minutos.