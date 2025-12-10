Abel Ferreira revelou que a decisão de renovar contrato com o Palmeiras foi tomada em agosto, logo após a dura eliminação da Taça do Brasil aos pés do rival Corinthians.

«Há um momento que marca tudo e que foi a seguir à derrota com o Corinthians para a Copa do Brasil. A presidente [Leila Pereira] chama-me e metem-me o contrato à frente para eu assinar. Quando sentes de um líder essa confiança, motivação e inspiração, quando a tua presidente, no momento mais difícil do ano, te senta e mete o contrato à frente para assinares, logicamente que isso marcou-me muito pessoalmente», recordou em declarações à TV Palmeiras.

Abel não assinou logo a extensão do vínculo, agora válido até 2027, mas o acordo ficou selado verbalmente a cerca de quatro meses do infeliz epílogo da época, com a derrota na final da Libertadores e a ultrapassagem do Flamengo na luta pelo título no Brasileirão. «Eu disse à presidente: 'Não vou assinar o contrato agora, mas quero que saiba da minha boca que, aconteça o que acontecer até ao final da época, vamos continuar juntos.' Disse uma ou duas vezes que já tinha dado a minha palavra à presidente e é esse o momento que marca a minha continuidade no Palmeiras.»

O treinador português, que rubricou um novo vínculo válido até 2027, assumiu que, também em função da profunda reconstrução do plantel em 2025, não fazia sentido fechar já o ciclo no verdão.

