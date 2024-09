À boleia de dois penáltis, o Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu o Atlético Mineiro na última noite, por 2-1, em jogo da 28.ª ronda do Brasileirão.

A jogar em Campinas, o Verdão abriu o marcador já em tempo de descontos da primeira parte, graças a um penálti de Raphael Veiga (45+2m). O Galo reagiu no segundo tempo, com o golo do ex-FC Porto Hulk (68m), mas a equipa de Abel Ferreira viria a garantir o triunfo ao cair do pano, aos 86 minutos, com novo penálti convertido por Veiga.

Com esta vitória, o Palmeiras prossegue na segunda posição, agora com 56 pontos, e aproxima-se do Botafogo. Isto porque a equipa de Artur Jorge escorregou na última madrugada, ao empatar a zero, em casa, com o Grémio.

O Fogão teve um golo anulado aos 86 minutos e o Grémio até ficou reduzido a dez ao minuto 90, por expulsão de Monsalve, mas mesmo assim o encontro terminou empatado.

A luta pelo título do Brasileirão, a dez jornadas do fim, está ao rubro, mas o Botafogo mantém-se na liderança, com 57 pontos.