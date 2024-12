O Botafogo de Artur Jorge confirmou, este domingo, a conquista do Brasileirão e o treinador português assumiu que a experiência no Fogão superou as expectativas que tinha.

Antes disso, porém, em declarações ao Canal 11, o treinador português admitiu que foi um ano muito difícil, sobretudo pela distância. O treinador português chorou várias vezes durante a festa, tal como a esposa, e voltou a emocionar-se na entrevista.

«Já falei com a minha família mais próxima, já falei com o meu meu filho e a minha filha. Tenho muitas saudades. A distância é longa e tenho muitas saudades dos meus netos. O futuro? O futuro é passar o Natal com o José, o André e o Santiago e poder abraçá-los. Tenho muitas saudades deles», disse.

Em declarações à imprensa brasileira, Artur Jorge disse que o presente passa pelo Botafogo, com o qual tem contrato. Mas não falou do futuro.

«Não posso dizer que quando cheguei vinha com a convicção de que podíamos ganhar o Brasileirão e a Libertadores, vínhamos para lutar por tudo e pela Taça [do Brasil]. Para lutar. Mas é muito bom o que estou a viver. É um ano extraordinário. Já disse aos meus jogadores: não há história sem coragem. Fomos uma equipa de grande coragem», disse Artur Jorge, após o triunfo sobre o São Paulo (2-1).

Questionado sobre o futuro, o técnico luso, mais uma vez, não prometeu que vai continuar no Rio de Janeiro no próximo ano.

«Nesta altura, o que eu posso dizer é que estou muito feliz no Botafogo. A partir daqui podemos pensar no que quer que seja, só quero desfrutar. Aquilo que hoje é a minha realidade é o Botafogo. É um Botafogo campeão. Botafogo campeão do Brasil e das Américas», afirmou.