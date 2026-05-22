O Botafogo venceu fora o Independiente Petrolero por 3-0 na quarta-feira, em jogo da Taça Sul-Americana, num jogo que, a julgar pelos números, poderia ter terminado com uma vitória bem mais folgada.

É que, segundo a base de dados da SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol, a equipa de Franclim Carvalho registou máximos de 2026 em vários parâmetros ofensivos.

Entre todos os campeonatos ou taças, nacionais e internacionais, que constam da base de dados o conjunto carioca estabeleceu um novo recorde nos golos esperados (6.51), no total de remates (41) - ex-aequo com o Lens - e nos remates enquadrados: 19.

De referir que o Sporting está perto do topo no registo de remates num jogo: diante do Bodo/Glimt, na noite em que virou a eliminatória dos oitavos de final em Alvalade, a equipa de Rui Borges fez 38 remates.