Bruno Lage colocou o lugar à disposição após a derrota do Botafogo com o Flamengo, neste sábado (1-2).

O Botafogo lidera o Brasileirão com onze pontos de vantagem sobre o Palmeiras de Abel (que tem um jogo a menos), e com mais doze pontos do que o Flamengo, mas Bruno Lage, que substituiu Luís Castro já com o campeonato brasileiro em andamento, decidiu colocar o lugar à disposição após a primeira derrota caseira da equipa.

«Olham apenas para o meu percurso no Botafogo, e isso é uma pressão muito grande para os jogadores. E isso eu não admito. Só há uma forma de libertá-los dessa pressão. Não falei com ninguém, pensei muito, e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente», disse o técnico português.

«Tenho contrato até dezembro, é muito dinheiro em salários e prémios que já estão praticamente garantidos, como ir à Libertadores. Há ainda o prémio de campeão, mas não tenho nenhum problema em abdicar disso, pois não sou guloso por dinheiro. O que não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim passe para os jogadores. É isso que eu tenho de dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda», acrescentou.

De acordo com a imprensa brasileira, Bruno Lage falou logo de seguida com o diretor executivo, André Mazzuco, e com o «head scout» do clube, Alessandro Brito. O dono do Botafogo, John Textor, também participou na reunião à distância, e terá ficado decidido que Bruno Lage continua no comando do Botafogo.

O Flamengo adiantou-se no marcador logo ao minuto 2, beneficiando de um autogolo de Marlon Freitas.

O Botafogo empatou ao minuto 19, por intermédio de Victor Sá.

Um golaço de Bruno Henrique decidiu o encontro, ao minuto 73.