O Botafogo cedeu em casa um frustrante empate a um golo com o Criciúma, em jogo a contar para a jornada 30 do Brasileirão.

Os momento de maior no jogo realizado no Estádio Maracanã ficaram guardados já para o tempo de compensação.

Aos 90+1 minutos, o ex-FC Porto Tiquinho Soares aproveitou uma saída precipitada do guarda-redes adversário para cabecear para o 1-0 que parecia dar os três pontos à equipa orientada por Artur Jorge.

Só que a reação dos visitantes não tardou. Aos 90+4, o ex-Sporting Bolasie levantou perfeito para a grande-área, onde Felipe Vizeu cabeceou forte para o 1-1 final.

Mesmo abalado, o Fogão lançou-se para a frente em busca da vitória e no último lance do jogo o Maracanã foi abaixo com um golo dramático de Barboza... que o VAR viria a anular por mão na bola do jogador do Botafogo.

Com este empate, a equipa de Artur Jorge vai continuar líder do Brasileirão, mas pode ver o Palmeiras de Abel Ferreira (2.º) ficar a um ponto do topo. Para isso, o campeão canarinho precisa de vencer fora a Juventude neste domingo.