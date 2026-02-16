O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, empatou a um golo, na última madrugada, na receção ao Guarani, a contar para a oitava jornada do Campeonato Paulista.

A equipa da Série C brasileira adiantou-se aos oito minutos, por intermédio de Lucca, mas o Verdão, que dominou sobretudo na segunda parte, chegou ao golo da igualdade aos 77, por Flaco López.

Com este empate, o Palmeiras passa a somar 16 pontos e é segundo classificado do Paulistão, enquanto o Guarani está à porta da zona de apuramento para a próxima fase, com 12 pontos, no nono lugar.

Ainda no Paulista, o Santos recebeu e venceu o Velo Clube, por 6-0, num jogo marcado pelo regresso à competição de Neymar, que não jogava desde o início de dezembro. O internacional brasileiro jogou toda a segunda parte e somou uma assistência.

Já no Campeonato Gaúcho, o Grémio empatou em casa com o Juventude (1-1), no jogo da primeira mão das meias-finais.

Tetê (39m) marcou o golo da equipa de Luís Castro, enquanto Patryck (57m) assinou o tento dos forasteiros.