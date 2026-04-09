Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi castigado com oito jogos de suspensão.

Em causa estão as expulsões do treinador português em dois jogos do Brasileirão. O Tribunal Superior de Justiça Desportiva (STJD) puniu Abel com seis jogos pela expulsão frente ao São Paulo e outros dois devido ao cartão vermelho que recebeu diante do Fluminense. O tribunal considerou que o treinador do Palmeiras «agiu de forma contrária à ética desportiva».

Importa dizer que Abel já cumpriu dois jogos de suspensão, ou seja, caso não dê entrada nenhum recurso ou se o mesmo não for aceite, o técnico português só terá de ficar afastado dos bancos durante seis partidas.

Recorde-se que o árbitro do jogo com o São Paulo escreveu no relatório que Abel o chamou de «cagão». Já no encontro com o Fluminense, Abel perguntou à árbitra assistente se era «cega». Além disso, foram apresentados vídeos que mostram o treinador a insultar os árbitros, o que levou o tribunal a puni-lo «de forma exemplar».

«Essas manifestações de forma inequívoca mostram que a conduta não se limitou a um facto isolado, mas foi de forma reiterada, contínua. Esse inconformismo veio com linguagem ofensiva, postura hostil, mesmo após a aplicação da sanção disciplinar», disse a juíza Ana Ralil, citada pelo Globoesporte.