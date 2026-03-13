O Palmeiras sofreu a primeira derrota no Brasileirão, na última noite, na visita ao Vasco da Gama, por 2-1.

No São Januário, a formação de Abel Ferreira até se adiantou no marcador, em cima do minuto 40, graças a um golaço de Flaco López.

O Vasco, que teve Renato Gaúcho em estreia no banco, viria a operar a reviravolta no segundo tempo, numa altura em que o português Nuno Moreira já tinha sido substituído (saiu aos 57 minutos). Thiago Mendes carregou a bola em zona central, combinou com David e fez o empate aos 63 minutos. Já em cima do quarto de hora final, Cuiabano garantiu o triunfo dos anfitriões.

Com esta derrota, o Palmeiras permite que o São Paulo – que venceu a Chapecoense (2-0) na estreia de Róger Machado – assuma a liderança isolada do campeonato brasileiro. O Verdão tem dez pontos e é segundo classificado, a três do São Paulo.

Já o Vasco, conquista a primeira vitória no Brasileirão, ao fim de cinco jogos e é 15.º, com quatro pontos.

Na última madrugada, Luís Castro também não foi além de um empate a um golo, na visita ao RB Bragantino.

O ex-Benfica Carlos Vinícius abriu a contagem logo aos sete minutos e isolou-se na liderança dos melhores marcadores do Brasileirão, com cinco golos.

O RB Bragantino chegou ao empate na segunda parte, aos 66 minutos, por intermédio de Rodriguinho.

A equipa de Luís Castro ocupa o nono lugar, com sete pontos, ao passo que o RB Bragantino é quinto, com oito.

Ainda na última noite, o Remo, com o avançado português João Pedro a titular, perdeu por 2-0 na receção ao Fluminense.