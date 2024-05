Num duelo que opôs dois treinadores portugueses, o Palmeiras, de Abel Ferreira, recebeu e venceu o Botafogo-SP, de Paulo Gomes, por 2-1, na 3.ª eliminatória da Taça do Brasil.

O jogo chegou com um nulo no marcador ao intervalo e, na segunda parte, Rony saltou do banco para dar vantagem ao Verdão, aos 57 minutos. Os visitantes, que alinham na Série B, chegaram ao empate em cima do minuto 90, por Patrick Brey, mas o jovem Estêvão garantiu o triunfo do Palmeiras nos descontos (90+8m).

A segunda mão está marcada para 23 de maio.

Ainda antes da vitória do Palmeiras, tinha entrado em cena outro português. Artur Jorge alcançou a quinta vitória consecutiva, desta feita diante do Vitória (1-0) e colocou um pé nos oitavos de final da Taça.

O único golo do encontro foi apontado pelo ex-FC Porto e Estoril, Carlos Eduardo, após uma excelente jogada coletiva do Fogão, aos 65 minutos.

No próximo dia 21, as equipas voltam a defrontar-se, em casa do Vitória.

Também na última madrugada, o Cuiabá, ainda sem Petit no banco, perdeu por 1-0 na visita ao Goiás. O próximo jogo do Cuiabá, refira-se, é frente ao Palmeiras, na quinta jornada do campeonato brasileiro.