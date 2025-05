António Oliveira teve uma estreia para esquecer no Sport. A equipa do treinador português foi goleada na receção ao Cruzeiro (4-0), de Leonardo Jardim, num jogo em que teve de lidar com muita contestação.

Aos 20 minutos de jogo, quando o Sport já perdia por 2-0, os adeptos rubro-negros viraram atenções para o treinador português, a quem chamaram de «burro». Os adeptos criticaram a titularidade de Matheus Alexandre, que foi jogador de António Oliveira no Cuiabá, em detrimento de Hereda, mas também a aposta no avançado Carlos Alberto, tendo ambos sido substituídos ao intervalo.

De resto, quando acabou a primeira parte, as bancadas entoaram em uníssono: «equipa sem vergonha».

Vários adeptos também deixaram o estádio ainda antes do apito final.

«Importante é perceber a situação do Sport e resgatar rapidamente e mentalmente esta equipa. Aquilo que eu peço não é paciência. O que peço é o apoio deles, incondicional. O que podem esperar de mim é muito trabalho. [A goleada] não representa o Sport. O Sport é muito maior do que o treinador e os jogadores. O que eu só peço ao adepto é que apoie o Sport, independentemente de quem jogue, pois vamos precisar muito deles», disse António Oliveira, que sucedeu a Pepa, após a partida.

«Conto com aqueles que podem dar uma resposta mais rápida pelo contexto e pelo momento. Por isso, mais uma vez, peço o apoio. Vou trabalhar muito para tirar o Sport desta situação», acrescentou.

O Sport é último classificado do Brasileirão, com apenas dois pontos ao cabo de oito jornadas.