O Cruzeiro, de Artur Jorge, deixou a zona de despromoção, ao vencer na receção ao Grémio (2-0), de Luís Castro, na última madrugada, em jogo da 12.ª jornada do Brasileirão.

Apesar do domínio na primeira parte, a «Raposa» só chegou à vantagem no segundo tempo. Christian abriu o marcador aos 51 minutos e Lucas Romero fez o segundo aos 66.

Agora com 13 pontos, o Cruzeiro subiu a 16.º, aproveitando o empate do Corinthians com o Vitória. Já o Grémio, que não vence no Brasileirão há cinco jogos e ainda nem sequer ganhou fora, tem os mesmos 13 pontos, mas ocupa o 14.º lugar.

Também na última noite, o Botafogo, de Franclim Carvalho, goleou por 4-1 na visita à Chapecoense. Esta foi a primeira vitória do técnico luso no Brasileirão, ele que ainda não perdeu desde que assumiu o comando da equipa do Rio de Janeiro.

Com dois golos de Edenílson (10 e 20m) e um de Matheus Martins (20m), o Botafogo praticamente resolveu o jogo ainda na primeira parte. Em cima do intervalo, Marcinho (45+3m) reduziu para a equipa da casa.

Já no segundo tempo, com o ritmo bem mais baixo, Matheus Martins chegou ao bis, aos 80 minutos.

O Botafogo subiu, à condição, ao sétimo lugar, com 16 pontos, ao passo que a Chapecoense é penúltima, com oito, e até poderá cair para a última posição nesta ronda.

Ainda nos jogos da última noite, o São Paulo, com Cédric de início, perdeu por 2-1 no São Januário, diante do Vasco da Gama, que contou com Nuno Moreira como suplente não-utilizado.