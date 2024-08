O Botafogo de Artur Jorge não foi além de um empate sem golos na deslocação a casa do Bahia.

Com este resultado, a equipa carioca perdeu a liderança do Brasileirão, já que à mesma hora o Fortaleza levou a melhor em casa sobre o aflito Corinthians por 1-0 com um golo de Yago Pikachu aos 77 minutos.

O Botafogo soma agora 47 pontos na Série A, menos um do que o Fortaleza, mas mais um jogo (24) do que o novo líder.