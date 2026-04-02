Coritiba e Vasco da Gama empataram a uma bola na madrugada desta quinta-feira. Foi um duelo da nona jornada do Brasileirão entre dois jogadores portugueses - Josué de um lado, Nuno Moreira do outro.

Josué fez os 90 minutos, Moreira foi rendido aos 72m. A equipa forasteira marcou primeiro, por intermédio de Tchê Tchê, aos 24 minutos, apesar do domínio do Coritiba.

O suplente Felipe Jonatan empatou o duelo aos 90 minutos, em cima do apito final, no seu primeiro golo ao serviço do Coritiba.

As duas equipas ficam coladas na tabela, com o 'Coxa' em sétimo e o 'Gigante da Colina' em oitavo. Noutros duelos, Artur Jorge estreou-se com uma vitória pelo Cruzeiro, Bahia e Fluminense triunfaram.