No regresso ao Brasileirão, o Cruzeiro de Artur Jorge sofreu para vencer na visita ao Bahia (2-1). Na madrugada deste domingo, na 15.ª jornada do campeonato, o médio Matheus Pereira (ex-Sporting) foi titular no Cruzeiro.

Ainda que os anfitriões se tenham adiantado aos 27 minutos graças ao penálti convertido pelo lateral Luciano Juba, a “Raposa” empatou aos 41 minutos. O lateral Kauã Moraes iniciou a reviravolta que o avançado Kenji completou aos 86 minutos.

Ao regressar aos triunfos no campeonato, o Cruzeiro saltou do 15.º para o 10.º lugar, com 19 pontos, quatro sobre a zona de despromoção. Por sua vez, o Bahia não vence há quatro rondas e continua no sexto lugar, com 22 pontos.

Boa noite com mais uma vitória, Nação! 💙

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Na noite de sábado, Josué (ex-FC Porto) foi titular no empate entre Coritiba e Internacional (2-2). O médio jogou 75 minutos e assistiu para o primeiro golo do jogo, aos 28 minutos. Ainda que o Coritiba tenha feito o 2-1 aos 84 minutos, o Internacional alcançou nova igualdade aos 90+6m.

Quanto a Josué, o português de 35 anos atingiu a oitava assistência em 23 jogos neste ano, igualando o máximo de 2024.

O empate deixa o Internacional no 11.º lugar, com 18 pontos, três sobre a zona de despromoção. Por sua vez, o Coritiba é oitavo, com 20 pontos.