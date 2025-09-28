Derrotado pelo Vasco da Gama no São Januário (2-0), este sábado, o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, falhou a subida à liderança do Brasileirão, na 25.ª jornada.

Com o português Nuno Moreira a titular, os anfitriões abriram o marcador logo aos oito minutos, graças a um cabeceamento de Rayan.

Na segunda parte, Paulo Henrique (61m) aproveitou uma desatenção de Matheus Henrique, que tinha entrado instantes antes, recuperou a bola e dobrou a vantagem da equipa de Fernando Diniz.

Assim, o Cruzeiro mantém-se no segundo lugar, com 50 pontos, a apenas um do líder, o Flamengo, que tem 23 jogos disputados, ou seja, menos dois do que a equipa de Leonardo Jardim. O Palmeiras, de Abel Ferreira, é terceiro classificado, com 49 pontos em 22 encontros.

