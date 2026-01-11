Luís Castro estreou-se com um triunfo pelo Grémio. No regresso ao Brasil, já depois de ter treinado o Botafogo, o técnico português retornou ao futebol brasileiro com uma goleada (4-0) frente ao Avenida, a contar para a primeira jornada do campeonato Gaúcho.

Carlos Vinícius, ex-Benfica, foi titular pelo Grémio. Apesar do resultado em tons de goleada, o marcador sofreu alterações apenas no segundo tempo. Francis Amuzu (46m), Wagner Leonardo (49m), Roger Dias (54m) e Arthur Melo (72m) fizeram os golos do triunfo. 

Com este triunfo (4-0), Luís Castro entra a vencer no campeonato Gaúcho, que o Grémio procura voltar a conquistar depois de perder na final anterior frente ao Internacional. 


 

RELACIONADOS
Espanha: Villarreal de Renato Veiga consolida-se no terceiro posto
VÍDEO: Tottenham é eliminado pelo Aston Villa com final quente para Palhinha
Alemanha: Grimaldo marca, mas Leverkusen é goleado pelo Estugarda
CAN 2025: Egito bate Costa do Marfim e Diomande regressa mais cedo