Made In
Há 43 min
Brasil: Luís Castro estreia-se com goleada pelo Grémio
Equipa do técnico português venceu o Avenida no campeonato Gaúcho
TR
Equipa do técnico português venceu o Avenida no campeonato Gaúcho
TR
Luís Castro estreou-se com um triunfo pelo Grémio. No regresso ao Brasil, já depois de ter treinado o Botafogo, o técnico português retornou ao futebol brasileiro com uma goleada (4-0) frente ao Avenida, a contar para a primeira jornada do campeonato Gaúcho.
Carlos Vinícius, ex-Benfica, foi titular pelo Grémio. Apesar do resultado em tons de goleada, o marcador sofreu alterações apenas no segundo tempo. Francis Amuzu (46m), Wagner Leonardo (49m), Roger Dias (54m) e Arthur Melo (72m) fizeram os golos do triunfo.
Com este triunfo (4-0), Luís Castro entra a vencer no campeonato Gaúcho, que o Grémio procura voltar a conquistar depois de perder na final anterior frente ao Internacional.
Continuar a ler
TAGS: Made In Brasil Luis Castro Gremio Avenida
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS