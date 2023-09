O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou este domingo na visita ao Corinthians (0-0), não aproveitando da melhor forma a derrota do líder, o Botafogo, na noite anterior, para se aproximar mais da liderança.

No duelo da 22.ª jornada, houve mais emoção na parte final, num encontro que teve duas expulsões já para lá do minuto 90. Aos 90+2m, Murilo na equipa do Palmeiras e, aos 90+6m, Maycon no Corinthians.

Com este resultado, o Palmeiras é segundo classificado, com 41 pontos, a dez do Botafogo.

Logo atrás do Palmeiras está o Grémio, que chegou aos 39 pontos com a vitória desta tarde ante o Cuiabá, por 2-0. Um golo de Luis Suárez, aos 30 minutos, e um autogolo de Rikelme, aos 63 minutos, ditaram a quarta derrota consecutiva à equipa comandada por António Oliveira, que antes teve uma série de quatro vitórias seguidas. O Grémio tem ainda menos um jogo disputado. O Cuiabá é 10.º, com 28 pontos.

Já o Fortaleza, com o português Tobias Figueiredo no banco, perdeu por 1-0 na visita ao Fluminense. Diogo Barbosa (90+2m) decidiu o encontro com o único golo e permitindo ao Fluminense chegar aos 38 pontos, no quinto lugar. O Fortaleza é oitavo, com 32 pontos.