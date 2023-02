O Bahia, de Renato Paiva, somou esta madrugada nova vitória no campeonato estadual e garantiu a qualificação para as meias-finais. A equipa do técnico luso venceu na receção ao Bahia da Feira por 2-1, numa partida em que só garantiu os três pontos em tempo de compensação.

Tiago Corrêa adiantou os visitantes aos 18 minutos, mas o bis de Everaldo (59m e 90+6m) completou a reviravolta.

A equipa de Renato Paiva é líder do Campeonato Baiano ao fim de sete jornadas, com 18 pontos.

Também nos instantes finais, o RB Bragantino de Pedro Caixinha derrotou o São Paulo (2-1), na sétima jornada do Campeonato Paulista.

Galoppo (65m) colocou o tricolor na frente, mas a equipa do técnico luso chegou ao triunfo com dois golos de rajada, aos 085 e 88 minutos, por Bruno Praxedes e Thiago Borbas.

O Bragantino lidera o Grupo A, com 13 pontos em sete jogos.

O Cuiabá de Ivo Vieira segue imparável no Campeonato Matogrossense e somou novo triunfo ao início da madrugada, sobre o Operário, por 4-1, com golos de Rodriguinho (9m), Rafael Gava (11m), Jonathan Cafu (45m) e Ceppelini (60m).

O Cuiabá, líder isolado, tem 15 pontos em cinco jogos e está qualificado para a fase a eliminar.