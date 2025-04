No terceiro jogo à frente do Botafogo, Renato Paiva somou a primeira vitória: o campeão sul-americano recebeu e venceu o Juventude por 2-0, na última madrugada, na segunda ronda do Brasileirão.

Os golos de Igor Jesus (24m) e Mateo Ponte (63m) fizeram a diferença no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Botafogo passou a somar quatro pontos e subiu, à condição, ao terceiro lugar do campeonato brasileiro, enquanto o Juventude é sexto, com três.

Também na última madrugada, o Vasco, com Nuno Moreira a partir dos 76 minutos, foi derrotado em São Paulo pelo Corinthians (3-0).

Yuri Alberto adiantou os anfitriões aos 12 minutos, Memphis Depay dilatou a vantagem aos 27 e, já em tempo de descontos, o ex-Benfica João Victor (90+1m) anotou um autogolo.