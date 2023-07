Pela segunda ronda seguida, o Bahia empatou sem golos, desta feita na visita ao Morumbi, casa do São Paulo, numa partida da 17.ª jornada do Brasileirão.



A equipa orientada por Renato Paiva, que apostou no ex-Benfica Gilberto de início, continua sem conseguir interromper a série de jogos sem triunfos. A última vitória do Tricolor de Aço foi a 22 de junho frente ao Palmeiras, de Abel Ferreira.



Assim o Bahia divide o 16.º lugar com Goiás, de Armando Evangelista, que tem menos um jogo.