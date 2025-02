O Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, falhou a final do Campeonato Mineiro, ao perder, nos penáltis, este sábado, com o América Mineiro.

Depois do 1-1 na primeira mão das meias-finais, as equipas empataram de novo a um golo, mas o «Coelho» levou a melhor nos penáltis (4-2).

Marlon adiantou a equipa da casa aos 32 minutos, contudo, aos 40, Lucas Romero empatou para a «Raposa». Nos descontos da segunda parte, Cássio ainda travou um penálti do América Mineiro.

Atlético Mineiro e Tombense, diga-se, disputam a outra vaga na final do Mineirão.

Este foi o terceiro jogo de Jardim no comando do Cruzeiro, o terceiro sem vencer. A «Raposa» volta à ação daqui a mais de um mês, para o arranque do Brasileirão.