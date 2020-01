Na conferência de imprensa de apresentação, Jesualdo Ferreira, novo treinador do Santos, voltou a falar da relação de amizade com Jorge Jesus, técnico do Flamengo.

«Tenho pelo Jesus uma consideração e uma estima muito grande. Conheço as suas qualidades, muito trabalhador, obstinado e sabe o que quer».

Jesualdo sublinhou também que, juntamente com Jesus, é o treinador com mais títulos conquistados em terras lusas: «Eu e o Jesus somos os treinadores mais titulados em Portugal.»

Também Jorge Sampaoli, seu antecessor, mereceu palavras elogiosas do treinador português. «Aquilo que o Sampaoli fez no ano passado foi algo notável. Não estava nas previsões que fizesse aquilo que fez.

Por isso mesmo, o técnico disse que vai também dar os parabéns aos jogadores pelo segundo lugar alcançado na época passada.

«Vou cumprimentar os jogadores, tirar-lhes o chapéu e dizer-lhes que devem estar honrados e felizes pelo que fizeram na época passada».

Mais tarde, Jesualdo Ferreira recordou a importância dos treinadores brasileiros Otto Glória e Luiz Felipe Scolari no desenvolvimento do futebol português.

«Há dois treinadores que tiveram uma influência tremenda na evolução do futebol português. Um senhor chamado Otto Glória e Luiz Felipe Scolari. Otto Glória foi o treinador que dirigiu a seleção nacional em 1966, no Mundial de Inglaterra. Na mesma série estava Brasil e Portugal. Brasil ficou fora, Portugal seguiu e perdeu a meia-final com Inglaterra», lembrou.

Já sobre Felipão, Jesualdo elogiou a capacidade demonstrada para a evolução do futebol da seleção.

«Durante o tempo que esteve em Portugal, Scolari teve uma importância muito grande naquilo que foi, lentamente, a transformação do futebol português», admitiu.

O técnico português recordou ainda outros treinadores brasileiros que deixaram a sua marca em Portugal, como são os casos de Carlos Alberto Silva e Abel Braga.