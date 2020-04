Através das redes sociais, o Flamengo decidiu assinalar o Descobrimento do Brasil e o Dia da Comunidade Luso-Brasileira com um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela equipa técnica liderada por Jorge Jesus no clube.



«Hoje faz 520 anos que os portugueses chegaram ao Brasil. Mas quem conquistou a Nação foram os que chegaram ano passado», frisou o Flamengo, apresentando uma imagem com todos os elementos da equipa técnica.