Nova competição, velho hábito: ganhar.

Jorge Jesus entrou na Taça Rio com uma goleada por 4-1 sobre o Cabofriense, numa noite em que Gabigol brilhou mais do que toda a gente e fez história no novo Maracanã ao ultrapassar Fred como o melhor marcador da história do estádio, com 33 golos.

O Flamengo entrou forte e Gabriel Barbosa assistiu Michael para o 1-0, um golo celebrado pelos dois à Cristiano Ronaldo.

O Cabofriense ainda conseguiu chegar ao empate, por Gama, mas Gabigol estava decido a entrar na história da casa do Flamengo e fez um hat-trick entre os 64 e os 89 minutos - o primeiro com a camisola do Flamengo -, confirmando os números de goleada.

Veja o resumo da partida: