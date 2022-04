Paulo Sousa não conseguiu dar um inédito «tetra» ao Flamengo no Campeonato Carioca.

A equipa do técnico português já tinha sido derrotada pelo Fluminense na primeira mão da final, por dois a zero, e neste sábado não foi além de um empate a um golo, no Maracanã.

O ex-benfiquista Gabriel Barbosa ainda animou a torcida do «Mengão», com um golo apontado ao minuto 28, após assistência de Arrascaeta.

Só que o Fluminense, treinado por Abel Braga, restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, por Cano, após combinação entre Paulo Henrique Ganso e Arias (40m).

Germán Cano ainda desperdiçou um penálti no segundo tempo, ao ver Hugo defender, com os pés, a conversão direcionada para o centro da baliza (62m).

O jogo terminou com ânimos exaltados entre jogadores, o que levou à expulsão de Bruno Henrique (Flamengo) e Fred (Fluminense), mas a festa final foi da equipa de Abel Braga, que quebrou o «jejum» de uma década sem conquistar o título estadual.