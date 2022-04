Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, revelou que nos próximos dias deve acontecer uma reunião entre jogadores, direção e algumas claques organizadas do clube, para falar sobre os resultados da equipa treinada por Paulo Sousa.

A notícia apanhou os jogadores de surpresa, pelo menos a avaliar pela reação de Everton Ribeiro, capitão de equipa que admitiu não ter sido informado sobre um encontro que «não é natural».

«Não é natural, mas conhecemos o futebol brasileiro. Não fui informado sobre essa reunião, então vamos ver como vai acontecer. Acho que a cobrança, ainda mais sendo o Flamengo, é natural. Sabemos que temos de ganhar e melhorar, porque é o que o nosso grupo gosta: vencer e jogar bem. Infelizmente não é o que tem acontecido, mas estamos a tentar melhorar e acertar para dar uma sequência boa na temporada», disse o jogador no regresso ao Brasil, após a vitória na Libertadores.

Após alguma polémica devido às informações sobre a reunião, o clube confirmou que ele vai mesmo acontecer no centro de treinos do Flamengo, com a presença de cinco jogadores.