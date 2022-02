Paulo Sousa já começa a lidar com a exigência da torcida do Flamengo, mas Gabriel Barbosa está encantado com as primeiras semanas de trabalho com o técnico português.

«Estou muito feliz. Há muito tempo que eu não aprendia tanta coisa assim em tão pouco tempo. Creio que ele tem mais coisas para ensinar e mais coisas para passar de novo. É ter um pouquinho de paciência, não só com ele, mas também connosco, por causa dessas mudanças. Mas tenho certeza absoluta que vai ser um ano especial para o Flamengo. Estamos muito felizes com ele e espero que ele fique muito tempo no Flamengo, porque realmente tem sido um início maravilhoso», referiu o avançado.

Gabigol diz que os adeptos «têm o direito de reclamar, de ficar bravos», mas pede apoio. «Quando estamos juntos o Flamengo é realmente imbatível. Quando está um para lá e outro para cá, fica mais complicado», acrescentou.