Augusto Inácio foi apresentado nesta quinta-feira como novo treinador do Avaí e mostrou ambição de fazer regressar o clube à Série A, da qual foi despromovido na última época.

«O Avaí é um clube ambicioso, que teve o azar de ter sido despromovido, mas é um clube vencedor. O meu grande objetivo é regressarmos à Serie A. Se assim não fosse, não estaria aqui», afirmou.

O técnico assinou até 31 de dezembro de 2020 e assegurou que não foi o dinheiro que o motivou a ir para o Brasil, e disse ter ficado «surpreendido com a estrutura e profissionalismo» do clube catarinense.

«Vim para mostrar o meu trabalho. Estou contente por estar no Brasil e no Avaí. Sei que esta é uma zona de praias, com vida muito boa, mas não vim passar férias, vim para trabalhar».

Acabado de chegar ao clube conhecido como ‘Leão da ilha’, Augusto Inácio aproveitou para recordar o Sporting.

«Este clube tem algo que me agradou muito: o símbolo é um leão, o mesmo símbolo do meu clube do coração em Portugal, que é o Sporting. Vou lutar por este leão com toda a alma e determinação. É um animal que nunca cai, levanta-se sempre e o Avaí vai levantar-se», garantiu.