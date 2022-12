Ivo Vieira, que vai rumar ao Brasil no início do próximo ano para orientar o Cuiabá, no Brasileirão, reconheceu este sábado muita qualidade aos jogadores brasileiros, mas pretende «implementar um pouco mais de intensidade».

«Costumo dizer que no Brasil a qualidade é muita, podemos implementar um pouco mais de intensidade. Por exemplo, os atletas que vêm para a Europa são aqueles que são apetrechados tecnicamente e depois têm intensidade nas suas ações», respondeu Ivo Vieira, quando questionado se espera um futebol diferente daquele que é praticado em Portugal.

Segundo o técnico, de 46 anos, os jogadores dotados de qualidade e intensidade «são aqueles que marcam posição nos grandes clubes europeus», lembrando que é «um país que oferece jogadores pelo mundo fora, inclusive a Portugal».

O treinador, que rescindiu contrato com o Gil Vicente no início de novembro, destacou o futebol atrativo dos canarinhos. «Há que potenciar outros aspetos em termos táticos, que poderá levar esses jogadores a terem um crescimento maior. O futebol é atrativo pela qualidade dos que jogam e vamos tentar, no meu caso, potenciar para que eles sejam melhores a cada dia», prosseguiu.

O treinador madeirense vai cumprir no Brasil a sua segunda experiência no estrangeiro, após uma passagem, na temporada 2020/21, pelos sauditas do Al Wehda. «O objetivo é também tentar sair um pouco do meu espaço de conforto que é Portugal, e tentar fazer um bom trabalho», afirmou aos jornalistas, à margem de um jogo solidário que teve lugar no Estádio do Marítimo, em que participou como jogador.

O sucessor do também português António Oliveira, que vai orientar o Coritiba, assumiu que vai «abraçar o projeto com afinco para que as coisas corram de feição».

O técnico conta no seu currículo passagens por Gil Vicente, Famalicão, Vitória de Guimarães, Moreirense, Estoril Praia, Marítimo e Nacional e viaja para o Brasil no próximo dia 1 de janeiro para começar os trabalhos com a equipa no dia seguinte.

O Brasileirão contará na próxima época com sete treinadores portugueses: António Oliveira (Coritiba), Vítor Pereira (Flamengo), Ivo Vieira (Cuiabá), Pedro Caixinha (Bragantino), Renato Paiva (Bahia), Luís Castro (Botafogo) e o campeão Abel Ferreira (Palmeiras).