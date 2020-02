Jesualdo Ferreira criticou a equipa do Santos após o empate sem golos diante do Ferroviária. O treinador português não poupas nas palavras e vincou o seu desagrado com a prestação da sua equipa.

«Acho que não há muito a dizer, porque aquilo que vou falar é claro: foi o nosso pior jogo desde o início. Era esperado que fizéssemos um bom jogo depois da última partida, esperava que fossemos evoluir, mas isso não aconteceu. Muitas vezes não dá para explicar, nem os jogadores conseguem explicar. A verdade é que não entrámos bem no jogo e não fizemos o que sabemos fazer, que é ter a bola, controlar. Andámos sempre atrás do jogo, nunca na frente»,afirmou Jesualdo.

Jesualdo foi mais longe, dizendo que não houve um par de jogadores que se tenha exibido em bom plano.

«Nem é pelo resultado: é o desempenho da equipa. Toda a equipa esteve mal, não houve dois jogadores que estivessem bem, todos estiveram abaixo. Vamos tentar encontrar razões para justificar o mau jogo. Temos de admitir que jogámos mal. Vamos pegar nesta má atuação para garantir que no próximo jogo as coisas sejam melhores e possamos vencer», disse, por último, o treinador de 73 anos.

De recordar que o Santos lidera o grupo A do Paulistão, com 11 pontos.



O resumo do encontro: