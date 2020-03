O Santos de Jesualdo Ferreira venceu na terça-feira à noite os equatorianos do Delfín por 1-0, em partida a contar para a segunda jornada da Libertadores.

Apesar da vitória, Jesualdo Ferreira não ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores da equipa brasileira.

«Não foi um jogo fácil para nós. Não atingimos o nível de outros jogos. Os jogadores sentiram uma pressão muito grande pela responsabilidade do jogo. Estiveram muito mais à vontade no jogo na Argentina [estreia na Libertadores]. Há uma parte nos jogadores de cansaço e outra parte de pressão que o jogo teve», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Acima de tudo, a equipa nunca foi capaz de ter o jogo controlado porque não foi capaz de controlar a bola. E acabámos por passar por problemas que não tínhamos necessidade nenhuma. Deste jogo ficou a vitória e a liderança do grupo», prosseguiu.

Apesar do jogo menos conseguido, o principal objetivo foi conseguido e o peixe lidera o grupo G da Libertadores, com mais cinco pontos (e mais um jogo) que o segundo classificado, o Olimpia. «Estamos próximos de poder ficar numa situação muito boa na Libertadores e no Paulista», assumiu.

Com o Santos a cumprir um jogo de castigo relativo a 2018, a partida foi realizada à porta fechada.

«Jogar sem público não é agradável, não é bom. Para os adversários, estão a jogar num campo neutro, nem sabem onde estão a jogar. Jogam sem qualquer tipo de pressão», afirmou.

Jesualdo Ferreira aproveitou para abordar a questão de Lucas Veríssimo, autor do golo do Santos e que no final da partida falou publicamente sobre a sua situação contratual com o clube brasileiro e mostrou-se descontente com a lógica de mercado no Brasil. «Estas situações são normais no futebol brasileiro. Quando se pode fazer transferências durante quase um ano, estão à espera do quê? Quem permite isto, tem de perceber que a estabilidade é uma instabilidade permanente», finalizou.

A conferência de imprensa de Jesualdo Ferreira: