Jesualdo Ferreira teceu duras críticas à postura adotada pelo presidente do Santos, José Carlos Peres, quando foi despedido do Peixe em agosto. «O presidente não esteve nem presente, nem ninguém da direção, uma tremenda falta de respeito. No mínimo, ele teria de ter coragem de estar presente, mas essa não é uma característica que parece ser muito dele», começou por dizer em entrevista à ESPN.

«Ele não foi capaz de perceber que foi desleal, pela forma como tratou o assunto, porque a situação que se passava não era nem dos treinadores, nem dos jogadores. Não se pode fazer o que fez aquele tempo todo e esperar que depois as coisas ficassem bem. Todos nós sabemos o que se passou», acrescentou.

O treinador português confessou que tem «muito respeito» pelos «jogadores, dirigentes e adeptos incríveis» do Santos, menos pelo presidente.

Jesualdo Ferreira foi despedido do comando técnico do clube brasileiro, depois de seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 15 jogos.