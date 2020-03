Rodrigo Caio, central do Flamengo, deu uma entrevista à televisão do clube em que falou sobre qual foi o jogo mais difícil da temporada passada, em que os rubro-negros venceram quase tudo.

«Sem dúvidas foi a final da Libertadores. Acho que foi o jogo em que fomos testados. Não esperávamos a forma como o River veio. Claro que a final do Mundial foi muito difícil, mas eu ainda escolho o jogo contra o River, por todas as circunstâncias. Foi uma equipa que conseguiu, de alguma forma, parar-nos», disse o jogador, revelando a reação de Jorge Jesus por a equipa ter terminado a primeira parte com uma desvantagem de 1-0.

«Ao intervalo, o mister deu-nos um raspanete muito grande. As palavras do Diego também foram importantes. Depois, o grupo conversou entre si, olhámos nos olhos uns dos outros e as coisas melhoraram.»

O central falou ainda sobre a importância de Jorge Jesus. «Foi muito importante a chegada dele. Tive um crescimento tático muito grande, aprendi muito e vi o quanto faz a diferença. Por ter tido a formação inteira no Brasil, acabo por ter uma forma de jogar. O mister acrescenta muito para todos nós.»