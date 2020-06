Em declarações num evento solidário promovido pelo Flamengo e uma marca de cerveja para apoiar vítimas da covid-19, Jorge Jesus olhou novamente para o que tem sido o percurso do Mengão desde que chegou ao Brasil.

«O Flamengo estava no caminho certo para conseguir a hegemonia no futebol brasileiro, antes de eu vir. Não tenho dúvidas disso. Mas também é verdade que esta pandemia foi muito má para o percurso desportivo do Flamengo porque quebrou o entusiasmo que estávamos a gerar», acredita.

Jesus falou também sobre a relação que criou com os jogadores dos rubronegros, assumindo que isso foi fundamental para atingir o sucesso.

«O sucesso também tem a ver com a forma comoos jogadores compraram a minha ideia e me aceitaram. Se eles não aceitassem, seria difícil. Uma coisa é querer ser exigente, outra coisa é operacionalizar a exigência. Isso é que é difícil», referiu.

Jesus apontou depois Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, como alguém fundamental na adaptação que os jogadores tiveram aos seus métodos.

«O Júlio César foi meu jogador no Benfica e quando soube que eu vinha para o Flamengo, falou com vários jogadores do clube, de quem tinha sido colega e avisou-os: ‘se vocês o aceitarem, as coisas vão ser fáceis. Ele é exigente, não pára’. É a minha forma de trabalhar, que exige muito dos jogadores, algo que nem todos conseguem suportar», assume.