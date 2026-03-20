O Flamengo chegou à terceira vitória noutros tantos jogos no Brasileirão sob o comando de Leonardo Jardim. Na última madrugada, na receção ao Remo, o Mengão venceu por 3-0, num encontro a contar para a sétima jornada.

Leo Ortiz abriu o marcador aos 20 minutos. Já no segundo tempo, Samuel Lino (48m) e Luiz Araújo (54m) apontaram os restantes golos do campeão brasileiro.

Com este triunfo, o Flamengo chega ao quarto lugar, com 13 pontos, menos um do que o Bahia, terceiro, e menos três face ao Palmeiras, de Abel Ferreira, e ao São Paulo, que lideram com 16 pontos, mas têm mais um jogo disputado.

Já o Remo, que contou com o avançado português João Pedro no banco, é o lanterna-vermelha do campeonato brasileiro, com apenas três pontos.

Também na última noite, o Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, venceu na receção ao Vitória, por 2-0, e subiu à condição ao sétimo lugar.

Vinda de três empates consecutivos, a equipa de Porto Alegre impôs-se com um autogolo de Camutanga, aos 27 minutos, e um tento de Francis Amuzu, aos 54.

O encontro ficou marcado por uma lesão, aparentemente bastante grave, de Marlon, ex-Boavista.