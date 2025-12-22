O técnico português Luís Castro foi apresentado pelo Grémio na tarde desta segunda-feira na Arena, em São Paulo. Castro deu uma conferência de imprensa ao lado de vários elementos da direção, incluindo Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do clube.

O treinador Castro recebeu uma camisola com o número 1903, data de fundação do clube, e ainda um livro sobre momentos da história do emblema paulistano. Antes disso, foi recebido pelos adeptos em festa. Em declarações aos jornalistas, mostrou confiança no plantel.

«Queremos ser protagonistas. Acho que o plantel teve um desempenho final que abre boas perspetivas. Olho para ele com muito otimismo. Acho que podemos fazer um upgrade, mas não vamos competir só se vierem reforços. Não. Com os jogadores que tenho hoje, já vou competir. Os jogadores já deram mostras que temos capacidade para competir e gosto muito deles», garantiu.

«Abordámos a questão da dificuldade financeira. Não vamos falar disso em tom de lamentação. É uma constatação, mas não vamos lamentar. A realidade é esta, vamos arranjar estratégias para ultrapassar. Que jogadores temos? Temos estes. Que base temos? Temos esta. O que é que o mercado nos pode dar? Isto. Juntando isto tudo, vamos fazer uma equipa que possa competir de forma a nos deixar a todos satisfeitos», continuou.

Luís Castro justificou ainda, a pedido dos jornalistas, a sua saída do Botafogo em 2023 numa altura em que estava a atingir bons resultados. Transferiu-se depois para o Al Nassr.

«Saí porque me permiti trabalhar com um dos jogadores que é referência mundial. Lembrei-me das 14 horas que trabalhava diariamente quando estava na quarta divisão de Portugal. Lembrei-me que tinha chegado a hora de juntar-me a uma referência mundial, que é o Cristiano, além de outros que lá estavam. Como sou o dono do meu destino, livre para o meu destino, nunca estive no tribunal por faltar alguma linha do contrato, sempre me dei com as pessoas do Botafogo de forma limpa e fui embora», recordou.

Luís Castro assina contrato com o Grémio, nono classificado do Brasileirão 2025, até final de 2027. Tem 64 anos e estava livre no mercado.