Os adeptos do Botafogo andam insatisfeitos com o rendimento da equipa, e mostraram-no (uma vez mais) após o nulo no reduto da Portuguesa-RJ, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Rio.

No momento em que entrava no túnel de acesso aos balneários, Luís Castro foi vaiado pelos adeptos, e por pouco não foi atingido por um copo arremessado da bancada (veja as imagens captadas pelo Globoesportes).

Alguns minutos depois, na sala de imprensa, o treinador português do Botafogo desvalorizou a contestação.

«O futebol é feito de emoções, que geram sentimentos e um conjunto de palavras e atos. Não tenho que criticar ou elogiar. Só tenho de fazer minha reflexão do que é o futebol brasileiro e seu contexto. Sei bem o contexto em que estou inserido. Sei bem o que querem os jogadores, treinadores, media. As minhas reflexões já foram feitas, já entendi o contexto e o que me espera em cada jogo», começou por dizer.

«Todos nós balançamos na vida. Vocês no vosso posto, podem sair. Até da própria vida. Isso não me preocupa. A única coisa que me preocupa é a forma séria como me entrego no trabalho. Fora isso, não tem registo. Tenho 50 anos no futebol. Tem coisas que interessa para alimentar a máquina», acrescentou.