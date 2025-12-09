Luís Castro está em negociações para regressar ao futebol brasileiro e assumir o comando do Grémio, que demitiu nas últimas horas Mano Menezes, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico português já tem em cima da mesa um contrato válido por duas épocas (até dezembro de 2027), mas ainda há detalhes para limar, sobretudo a parte financeira.

Castro está disposto a voltar ao Brasil, isso depois de ter feito um bom trabalho no Botafogo, entre 2022 e 2023, tendo saído depois para a Arábia Saudita, onde foi dirigir Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

Aos 64 anos, Luís Castro está livre no mercado desde o começo de novembro passado, quando foi demitido do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.