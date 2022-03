A saída de Luís Castro do Al Duhail, anunciada no domingo, a pedido do treinador português, ficou agora adiada depois do clube se ter qualificado esta segunda-feira para a final da Taça do Emir, ao bater o rival Al-Sadd por 3-2.

O clube tinha acordado a rescisão do contrato com o treinador português, por mútuo acordo, de forma que Luís Castro pudesse negociar um acordo com os brasileiros do Botafogo, mas a vitória desta segunda-feira adia a desvinculação até à próxima sexta-feira, dia da final com o Al-Gharafa.

O treinador português poderá, assim, deixar o Qatar com mais um título, antes de se juntar a Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians) no Brasil.

Uma saída que podia ter acontecido já esta segunda-feira, em caso de derrota do Al Duhail diante do Al Sadd. A equipa de Luís Castro venceu por 3-2, com dois golos de Ferjani Sassi e outro de Michael Olunga. A final da Taça do Emir está marcada para a próxima sexta-feira.