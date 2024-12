Artur Jorge, treinador do Botafogo, foi condecorado, esta terça-feira, com a Ordem do Infante, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, depois de ter conquistado o título de campeão do Brasileirão e de ter conquistado a Copa América na corrente temporada.

«Um reconhecimento do mérito excecional de um dos nossos melhores, ainda por cima na pátria irmã do Brasil», começou por destacar Marcelo Rebelo de Sousa na abertura da homenagem ao treinador português.

«Excecional, porque revelada num curto período de tempo e nos certames mais significativos, quer no Brasil, quer a nível latino-americano, portanto, continental. É verdade que somos muito talentosos na nossa projeção no mundo. P português, por definição, é universalista. A nossa diáspora é um dos ativos fundamentais da nossa pátria. O seu sucesso, caríssimo Artur Jorge, é o sucesso de Portugal», destacou ainda o presidente antes de condecorar o treinador.

Artur Jorge, por seu lado, manifestou-se honrado e emocionado com a homenagem.

«É um reconhecimento que me deixa bastante satisfeito. Tudo aquilo que foi um trabalho investido numa época desportiva, num projeto desportivo, numa aventura que acaba de terminar neste ano de 2024 e que de facto foi extremamente bem-sucedida. É para mim muito importante poder fazer parte de uma elite daquilo que é acrescentar e elevar a marca de Portugal e o seu símbolo de qualidade, neste caso, no que diz respeito ao futebol», destacou o treinador.

Artur Jorge ofereceu, depois, uma camisola do Botafogo, a Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma homenagem a Artur Jorge que sucede, assim, a Jorge Jesus e Abel Ferreira, outros treinadores portugueses que também já foram condecorados pelo Presidente da República, depois de conquistas na América do Sul.

Artur Jorge, já em conversa com os jornalistas, anunciou ainda que tem a intenção de continuar a representar o Botafogo.