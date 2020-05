Marinho, peça fulcral do ataque do Santos, veio a público anunciar que os jogadores estão satisfeitos com os métodos de trabalho de Jesualdo Ferreira e estão comprometidos em ajudar o treinador português, a quem se refere como «paizão», a singrar no futebol brasileiro.

«Eu falo que os jogadores aceitaram a forma dele trabalhar. Claro que ele ainda tem pouco tempo no clube e esperamos que a gente possa ajudar um cara como ele, que é vencedor, que tem boas referências lá fora», começou por destacar em entrevista ao canal «Desimpedidos» no YouTube.

O número onze do Santos destacou, acima de tudo, como Jesualdo lida com os aspetos emocionais do grupo. «Ele é um paizão. Um cara super-educado, dá moral para todo mundo, olha para todo mundo. Abraçou os jogadores», prosseguiu.

Marinho fez apenas um jogo sob o comando de Jesualdo Ferreira, no banco de suplentes, na estreia da temporada, a dia 23 de janeiro, quando o Santos empatou com o Red Bull Bragantino (0-0), na primeira jornada do Campeonato Paulista, na qual o avançado sofreu uma entrose no tornozelo esquerdo que o afastou dos relvados por dois meses.



Quando já estava em fase final da recuperação, o futebol foi interrompido devido a pandemia do novo coronavírus.