O preparador físico português Mário Monteiro está «feliz» por regressar ao Flamengo e, poucos dias depois de ter colocado um ponto final do seu longo vínculo a Jorge Jesus, com quem trabalhou nos últimos dezassete anos, disse que nunca devia ter saído do clube carioca para o Benfica em 2020.

«Apenas duas situações me fariam voltar a trabalhar: voltar ao Flamengo, clube de onde nunca devia ter saído, ou uma seleção de Portugal ou do Brasil», começa por contar o técnico português em declarações à Globo.

O preparador físico deixou o Flamengo há dois anos e meio, com Jorge Jesus, mas agora está de volta a convite de Vítor Pereira. «A expectativa é muito grande. Já tinha dito ao Jorge Jesus que na Europa não trabalharia mais, já tinha dado por encerrada minha carreira. Gostaria de ter terminado no Benfica de uma maneira melhor e optei por ficar um ano sem trabalhar. Em clubes, só o Flamengo, que tinha me oferecido a permanência em 2020, mas fui leal ao meu treinador. Estou muito feliz! Volto para uma casa que gosto muito e sempre fui muito bem tratado. Tenho um carinho especial», destacou.

Mário Monteiro começou a trabalhar com Jorge Jesus em 1993 no Famalicão e depois acompanhou o treinador português até à última passagem pelo Benfica, em 2021. Agora vai trabalhar com Vítor Pereira. «Estabelecemos contato nesta viagem ao Brasil para conversarmos sobre o futebol brasileiro e nunca mais paramos de falar. Nasceu uma relação, encontramo-nos em São Paulo, e sempre conversamos sobre futebol e experiências de vida. Mandei fotos de minhas viagens com minha filha. Até que um dia ele me perguntou se podia me ligar para falar sobre um assunto», revela o preparador físico.

O assunto era o Flamengo. «Dei as melhores referências possíveis. Ele estava um pouco indeciso, e falei sobre o clube, sobre a cidade, a torcida. No fim desta conversa, ele disse: “Se eu for, faço questão que você me acompanhe”», acrescentou.

Mário Monteiro foi feliz no Flamengo e, a seguir a Jorge Jesus, era um dos membros da equipa técnica mais idolatrado pelos adeptos, como foi evidente agora, quando foi anunciado o seu regresso.

«Nunca me aconteceu na carreira esse tipo de situação. A torcida ficava ansiosa para que eu voltasse. Recebi imensas mensagens pelas redes sociais já ao longo do ano passado. É uma coisa enorme e que não estou habituado. Sou uma pessoa de trato fácil, mas não esperava tanto apoio. Mesmo quando eu estava no Benfica, o torcedor do Flamengo demonstrava esse carinho. Mas é algo que não conquistei sozinho. É um trabalho de toda equipe técnica [da época em que passou pelo Flamengo]. Todos têm a sua importância», comentou ainda.

Mário Monteiro e o Flamengo arrancam a temporada 2023, onde vão estar envolvidos em sete competições: Mundial de Clubes, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Taça Libertadores.